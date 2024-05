Volantino Expert fino al 15 maggio: smart kit in regalo con l'acquisto di questi portatili!

Parte oggi il nuovo volantino Expert "Soluzioni tech offerte smart" (valido fino al 15 maggio) ricco di smartphone, tablet, monitor, TV ed elettrodomestici in offerta. A spiccare è sicuramente la promozione sui computer (soprattutto portatili) che andiamo brevemente a spiegare.

Acquistando uno dei computer selezioni presenti all'interno del volantino, riceverete in regalo uno smart kit comprendente Microsoft 365 Personal, Kaspersky standard (protezione antivirus e firewall), più un paio di cuffie Trust Gaming Fayzo. Ma non è finita qui, entro il 30 maggio supervalutazione garantita per i nuovi Samsung Galaxy A55 e A35. Inoltre, Expert vi offre la possibilità di pagare i vostri acquisti in comode rate mensili. All'interno del volantino troverete anche uno "Speciale clima" con qualche climatizzatore a buon prezzo.

Nella galleria in basso potete sfogliare il volantino Expert completo per la promozione "Soluzioni tech offerte smart", valido nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER. La stessa promozione è attiva anche in punti vendita Expert appartenenti ad altri gruppi in altre zone d'Italia, ma vi consigliamo sempre di verificare direttamente in negozio le offerte disponibili.

