Volantino MediaWorld fino all'11 novembre: il Black Friday più colorato con Dyson V15 e Xiaomi 14T

È tempo di Black Friday nel nuovo volantino MediaWorld, pronto a fornire una ricca batteria di offerte valide fino all'11 novembre 2024. Chiaramente non è la prima catena che si è lanciata dritta nel periodo denso di sconti, visto che anche Expert ci sta dando dentro con la sua promozione "Black Friday Revolution".

Non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e vediamo gli attori principali dell'iniziativa, con al seguito il volantino completo in galleria.