Volantino MediaWorld fino al 12 luglio: 20% di sconto sui TV e tasso zero per altri prodotti tech!

Con "Tecnologia a tasso zero" potrete acquistare smartphone, smartwatch, monitor, elettrodomestici, più altri accessori tech, in comode rate a tasso zero (con prima rata tra tre mesi). "Guarda che sconto" è una promo decisamente più piccola e incentrata solo su TV e accessori utili come supporti, soundbar, cavi antenna e HDMI, telecomandi e ricevitori. Inoltre, acquistando due prodotti potrete ricevere il 20% di sconto sul più caro!

Per approfondire la promozione del volantino MediaWorld "Tecnologia a tasso zero" vi basterà cliccare su questo link, diversamente questo indirizzo vi porterà direttamente sulla pagina dedicata al volantino "Guarda che sconto". Nelle gallerie a seguire vi lasciamo i volantini completi.

