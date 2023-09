Volantini MediaWorld fino al 14 settembre: fino a 1000€ di valutazione per il vostro PC usato!

Partono oggi due nuovi volantini MediaWorld "Back to school" valido fino al 14 settembre e "Accessori per prestazioni top" attivo fino al 13 settembre. Tra i tanti prodotti in offerta troverete portatili, tablet e smartphone, TV, piccoli e grandi elettrodomestici, più tantissimi accessori tech come mouse e tastiere (e non solo). Di seguito vi anticipiamo qualche prodotto tra i migliori in promozione e vi lasciamo anche i volantini completi pronti da sfogliare.