Volantino MediaWorld fino al 9 agosto: sconti, rate, offerte riservate e valutazioni usato

Tra i prodotti da non perdere abbiamo sicuramente MacBook Air M1 a 879€ e iPhone 12 a 499€ (disponibili entrambi anche con il servizio valutazione usato e IChange), ASUS Vivobook a 579€, Lenovo Tab M11 a 199€ con carta MediaWorld Club e il nuovo Realme 12+ da 256 GB a 299€. MediaWorld pensa anche alla vostra casa con TV (attenti alle novità), piccoli e grandi elettrodomestici in sconto (c'è anche Dyson V10 Absolute a 399€ e Robot Roomba combo essential a 229€).

All'appello non mancano una varietà di accessori: smartwatch, auricolari, cuffie Bluetooth, action cam e soundbar. Sconti anche per la mobilità. Ultime, ma non per importanza, le novità smartphone: disponibile Samsung Galaxy Z Flip6 a 1399€. Cosa importante, potrete pagare i vostri acquisti in comode rate scegliendo il finanziamento giusto per voi.

Se volete approfondire la promozione del volantino MediaWorld "Tech da record" basta cliccare su questo link, che vi porterà direttamente sulla pagina dedicata dello store.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi alcune delle nostre migliori guide all'acquisto: Migliori notebook con portatili di tutte le taglie e per tutte le tasche e Migliori notebook gaming con i migliori modelli in vendita divisi per fascia di prezzo. Vi segnaliamo anche la nostra guida dedicata ai Migliori smartphone Android con il meglio della telefonia divisa per prezzo.

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.