Volantino MediaWorld 10 - 16 agosto: sconti, alcuni da considerare altri da ignorare!

Tra i prodotti (più interessanti) in offerta abbiamo: iPhone 14 Plus a 979€, Samsung Galaxy S22 a 649€, Galaxy Watch 6 a 319€, Amazfit GTR3 Pro a 169€, GoPro HERO9 a 249€, Ducati PRO II Plus a 499€, più tanti elettrodomestici e prodotti per la cura della persona (occhio a quelli con rimborso e alle offerte dedicate ai possessori di carta MediaWorld club). Meno interessanti sono gli sconti su Samsung Galaxy A34 a 319€ (disponibile a meno su Amazon), Galaxy Tab A8 a 229€ (più conveniente su Amazon), Honor X8a a 199€ (meglio su Amazon) e Redmi Note 11 a 169€ (più conveniente su Amazon).

Per approfondire la promozione del volantino MediaWorld "Let's go! Summer" vi basterà cliccare su questo link, che vi porterà direttamente sulla pagina dedicata dello store.

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.