Volantino "Apple Weekend" 11 - 13 agosto: MediaWorld vs Amazon

Il nuovo volantino MediaWorld "Apple Weekend" mette in sconto una serie di prodotti appartenenti all'universo della mela. Fino al 13 agosto troverete AirPods, MacBook, iPhone, Apple Watch, iPad in offerta. Occhio perché molti dei prodotti presenti nel volantino li trovate allo stesso prezzo (eccetto qualcuno) su Amazon. Di seguito vi anticipiamo qualche dispositivo tra i migliori in promozione (anche online) e vi lasciamo anche il volantino completo pronto da sfogliare.