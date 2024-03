Volantino MediaWorld fino al 24 marzo: supervalutazione per smartphone, PC, console e molto altro!

Sfogliando il volantino "Eco Tech" troverete una serie di prodotti (smartphone, smartwatch, PC, tablet, console e fotocamere) contrassegnati dal bollino verde "Supervalutazione garantita", come Galaxy S24 Ultra, Xiaomi 14, iPhone 15 Pro e Galaxy Watch 6. Occhio alle novità: Realme 12 Pro+ a 499€, Garmin Forerunner 165 279€, Xiaomi Watch S3 149€ e MSI Claw A1M - Grip and Game (in preordine) a 899€. All'appello non mancano tanti TV, piccoli e grandi elettrodomestici, accessori tech e prodotti per la cura della persona dal prezzo conveniente. Qualora i prodotti presenti in questo volantino non dovessero bastarvi, vi suggeriamo anche lo speciale "Accessori per prestazioni al top" e il volantino "La casa per me".

