Volantino MediaWorld fino al 25 aprile: acquisti ora e inizi a pagare ad agosto 2024 a tasso zero!

Per chi non fosse aggiornato sull'argomento, andiamo a spiegare brevemente in cosa consiste la promo: acquistando un dispositivo tech a partire da 199€ potrete pagarlo in comode 20 rate mensili a tasso zero. E poi, acquistando ora inizierete a pagare ad agosto 2024. Ma non è finita qui, perché MediaWorld supervaluta anche il vostro smartphone e smartwatch usato. Passiamo alle novità: MSI Claw A1M - Grip and Game. Sconti, rateizzazioni a tasso zero e novità esclusive MediaWorld!

Per approfondire la promozione del volantino MediaWorld "Tutto vero tasso zero" vi basterà cliccare su questo link, che vi porterà direttamente sulla pagina dedicata dello store.

Qualora i prodotti presenti in questo volantino non dovessero bastarvi, vi segnaliamo i volantini "Prestazioni al top" (con portatili, monitor, tablet e altri accessori tech), "La casa per me" e "Guarda che spettacolo" (con una valanga di TV e soundbar).

