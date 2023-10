Con il nuovo volantino MediaWorld acquisti ora e paghi a febbraio 2024 (a tasso zero)

Torna il volantino MediaWorld "Tutto vero a tasso zero" con sconti e rateizzazioni (finanziamento a partire da 199€ con primo pagamento a febbraio 2024) su tantissimi prodotti tech. Oltre a vari smartphone, portatili, tablet, accessori gaming e non, TV ed elettrodomestici in offerta, troverete anche qualche novità sparsa per il volantino. La promo sarà valida fino al 25 ottobre, quindi affrettatevi. Di seguito un piccolo anticipo sui prodotti in sconto, disponibili anche online, e il volantino completo.