Volantino MediaWorld fino al 30 settembre: i nuovi OPPO e Honor sono in sconto (ma non per tutti)

Vediamo subito qualche prodotto da non lasciarsi scappare con questa promo: Galaxy S24 a soli 799€ al posto di 849€ (c'è anche la supervalutazione), il nuovissimo OPPO A40 a 149€ anziché 179€, l'altrettanto nuovo Motorola Edge 50 Neo a 479€ invece di 499€ (anche per lui c'è la supervalutazione). Restiamo sulle novità smartphone: l'ultimo arrivato della famiglia Honor, il pieghevole Magic V3, è in vendita a 1699€ piuttosto che 1999€. Passiamo agli accessori: Samsung Galaxy Watch FE a 189€ anziché 219€, Xiaomi Watch 2 a 169€ invece di 189€, gli auricolari Galaxy Buds 3 a 169€ al posto di 179€.

Tra le offerte riservate agli iscritti MediaWolrd Club non mancano una varietà di portatili gaming, per studio e lavoro: Galaxy Book4 Edge a 1599€ euro e con supervalutazione, MacBook Air a 999€ invece di 1249€, più Galaxy Book4 a 799€. In promozione anche tastiere, mouse, router, sedie gaming, cuffie, console portatili e molto altro. All'appello non mancano TV 4K, fotocamere mirrorless e istantanee, biciclette e monopattini elettrici, più un vasto assortimento di elettrodomestici e prodotti per la cura della persona.

Se volete approfondire la promozione del volantino MediaWorld "Club Days" basta cliccare su questo link, che vi porterà direttamente sulla pagina dedicata dello store.

