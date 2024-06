Volantino MediaWorld fino al 27 giugno: tasso zero per tutti i TV a partire da 199€ e raccolta punti

Parte oggi il nuovo volantino MediaWorld "Red Price" con una promo interessante in occasione di questi Europei 2024. Fino al 27 giugno troverete tanti prodotti tech in offerta (soprattutto TV), rateizzazioni a tasso zero e un'interessante raccolta punti. A seguire qualche prodotto in sconto e il volantino completo in galleria pronto da sfogliare.