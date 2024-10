Volantino MediaWorld fino al 31 ottobre: tutto vero, c'è il Tasso Zero su tutto. Si paga nel 2025

Non è ancora Black Friday nel nuovo volantino MediaWorld, il quale preferisce adottare la formula del "Tutto Vero, Tasso Zero" dal 18 al 31 ottobre 2024, giocando sul fatto che, questa volta, il finanziamento a Tasso Zero è valido su tutti i prodotti del volantino, a differenza della scorsa promozione.

Non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e vediamo gli attori principali dell'iniziativa, con al seguito il volantino completo in galleria.