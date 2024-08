L'ultimo volantino MediaWorld dedicato al "Back to School", valido fino al 1° settembre, mette sul piatto un'ampia selezione di sconti pensati appositamente per chi si prepara a tornare a scuola o in ufficio. Nel dettaglio, troverete una serie di offerte imperdibili su tutta la tecnologia ed in particolare su PC e notebook, perfetti per affrontare al meglio il nuovo anno scolastico o lavorativo. Inoltre, con l'acquisto di un PC portatile, MediaWorld vi premia con una gift card gratuita, rendendo questa promozione ancora più allettante. A seguire, vi anticipiamo alcuni dei prodotti in sconto e vi lasciamo il volantino completo in galleria.