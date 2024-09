Sfogliando le pagine del nuovo volantino MediaWorld "Back to school" troverete promozioni dal contenuto interessante come quella riservata ai possessori di carta MediaWorld Club: acquistando uno dei prodotti selezionati riceverete in vendita abbinata un corso sull'AI. Inoltre, entrando nel club, potrete iniziare la vostra raccolta punti: un punto per ogni euro speso e un coupon per acquisti futuri. Conveniente anche la promo sui PC: con "Old4New", portando un PC usato, riceverete subito fino a 1000€ di valutazione.

Per di più, con il servizio IChange, MediaWorld supervaluta il vostro smartphone e smartwatch usato (anche Galaxy S24 Ultra, il nuovissimo Google Pixel 9 e Galaxy Watch 7). All'appello ovviamente non mancano una varietà di TV, biciclette e monopattini elettrici, piccoli e grandi elettrodomestici (occhio alle offerte riservate, ai regali e ai bollini "BetterWay" e "Consegna inclusa"). MediaWorld vi offre anche la possibilità di pagare i vostri acquisti in comode rate mensili.

Se volete approfondire la promozione del volantino MediaWorld "Back to school" basta cliccare su questo link, che vi porterà direttamente sulla pagina dedicata dello store.

