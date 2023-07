Volantino MediaWorld "Mobile Mania": non solo telefoni e tablet, ma anche notebook, TV e tanto altro

Vediamo subito qualche prodotto in offerta: Samsung Galaxy S22 a 699€, Galaxy A23 a 249€, Redmi A1 a 79€ e Redmi 10C a 99€. In sconto troverete anche qualche smartwatch tra cui Amazfit GTS 4 Mini a 99€ e Garmin Forerunner 55 a 149€. Saldi anche per portatili (gaming e non), monitor, elettrodomestici e accessori tech. Occhio alle novità e alle offerte riservate ai possessori di carta MediaWorld Club!

Per approfondire la promozione del volantino MediaWorld "Mobile mania" vi basterà cliccare su questo link, che vi porterà direttamente sulla pagina dedicata dello store.

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.