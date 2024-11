Volantino MediaWorld fino al 2 dicembre: adesso inizia il vero Black Friday!

Finalmente ci siamo. Il nuovo volantino MediaWorld entra nel vivo del Black Friday con "Let's Go Black Friday Ep.3", la terza e ultima infornata di sconti dedicati al Venerdì Nero che sarà valida fino al 2 dicembre 2024: l'iniziativa include tutto, da sconti molto interessanti, al Tasso Zero in doppia formula per agevolare i clienti.

Vediamo gli attori principali dell'iniziativa, con al seguito il volantino completo in galleria, ma non prima di aver segnalato che Amazon ha appena lanciato i suoi saldi Black Friday: noi abbiamo preparato la Black Friday Top 10 con i migliori prodotti in sconto attivi in tempo reale.