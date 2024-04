Volantino MediaWorld fino al 9 maggio: accumuli punti, ricevi coupon e supervaluti il tuo smartphone usato!

Vediamo subito cosa ci riserva il volantino. Partiamo dall'offerta riservata a chi entra nel MediaWorld Club: si riceve un punto per ogni euro speso (i punti si moltiplicano per i prodotti con bollino "X2" o "X3"), più un coupon sconto (fino a 50€ per 3000 punti). Occhio agli smartphone perché con il servizio iChange la supervalutazione dell'usato è garantita. Per gli amanti del gaming, tante novità all'orizzonte come MSI Claw A1M - Grip and Game (con punti doppi). All'appello non manca un vasto assortimento di TV, biciclette e monopattini elettrici, piccoli e grandi elettrodomestici.

Per approfondire la promozione del volantino MediaWorld "La tecnologia che ti premia" vi basterà cliccare su questo link, che vi porterà direttamente sulla pagina dedicata dello store.

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.