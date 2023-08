Volantino MediaWorld 3 - 13 agosto: non lasciatevi scappare l'iMac! (e non solo)

Vediamo subito qualche prodotto in offerta: iMac 24" M1 a soli 1299€ disponibile in diverse colorazioni (prezzi superiori su Amazon fatta eccezione per la colorazione argento disponibile a 10€ in meno), Lenovo IdeaPad 3 a 479€, MacBook Ai M2 13" a 1199€, monitor Philips da 27" a 119€ e mouse 502 Hero wireless a 99€ (disponibile su Amazon a 125€, però occhio al modello cablato perché su Amazon costa meno rispetto a MediaWorld).

Per approfondire la promozione del volantino MediaWorld "PC & Accessori Mania" vi basterà cliccare su questo link, che vi porterà direttamente sulla pagina dedicata dello store.

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.