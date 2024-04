Volantino MediaWorld fino al 14 aprile: offerte riservate, supervalutazione usato e novità gaming!

Vediamo subito cosa ci riserva il volantino. All'interno troverete una varietà di smartphone, portatili, monitor, tablet, TV, elettrodomestici, biciclette e monopattini elettrici, tutti venduti a prezzi convenienti. Inoltre, con il servizio IChange, MediaWorld supervaluta i vostri smartphone (anche iPhone) e smartwatch usati (occhio al bollino "Supervalutazione garantita"). All'interno troverete anche offerte riservate ai possessori di carta MediaWorld Club (esempio Honor Magic 6 Pro). Non mancano novità gaming all'orizzonte: dal 6 aprile sarà disponibile MSI Claw A1M - Grip and Game. Ma non è finita qui, perché da MediaWorld paghi i tuoi acquisti a rate!

Se volete approfondire la promozione del volantino MediaWorld "Spring Party" basta cliccare su questo link, che vi porterà direttamente sulla pagina dedicata dello store.

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.