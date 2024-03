Volantino MediaWorld fino al 13 marzo: sconti, rateizzazioni, omaggi e tante novità!

"Tech is wow" è un volantino ricco di prodotti in offerta (molti acquistabili in comode rate mensili), promo interessanti e succulenti novità! Acquistando un Galaxy S24 riceverete in omaggio Galaxy Watch6, diversamente acquistando un Galaxy S23 riceverete (sempre in omaggio) Galaxy Buds2 Pro. Tra le novità smartphone abbiamo Xiaomi 14 a 1099€, Honor Magic V2 a 1699€ e Realme Note 50 a 99€. Novità anche per gli accessori: Xiaomi Watch 2 a 199€ e Amazfit Active Edge a 149€.

Golose offerte per i portatili: Galaxy Book 3 e Lenovo Yoga Slim 3 entrambi a 999€. Galaxy Tab A9+ è in sconto a 249€. In più troverete una valanga di TV LG, Samsung e Hisense a prezzi convenienti (per ulteriori TV e soundbar vi suggeriamo questo speciale).

