Da MediaWorld se acquisti un elettrodomestico in promozione ricevi 1€ di sconto al chilo!

Vediamo subito le promozioni riservate ai possessori di carta MediWorld Club: con l'acquisto di un elettrodomestico di grandi dimensioni o di un TV tra quelli in promozione (segnati con bollino "carta MediaWorld Club") avrete 1€ di sconto per ogni Kg di peso e per ogni pollice del vostro nuovo prodotto. Occhio perché spendendo almeno 999€ per il vostro nuovo TV, lo sconto verrà raddoppiato! Troverete in offerta anche una varietà di portatili, smartphone e smartwatch. A proposito di portatili e smartwatch, i volantini "HP Days" e "Apple Watch Week" saranno entrambi validi fino all'11 febbraio.

