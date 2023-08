MediaWorld pensa ai vostri bisogni e realizza la casa dei vostri sogni!

Partono oggi due nuovi volantini MediaWorld che non hanno bisogno di presentazioni: "La casa per me" e "La cucina dei tuoi sogni". Fino al 27 agosto troverete piccoli e grandi elettrodomestici, più qualche prodotto per la cura della persona in offerta. Non mancano rimborsi, rateizzazioni e qualche promo interessante. Di seguito un piccolo anticipo sui prodotti in sconto, disponibili anche online, e il volantino completo.