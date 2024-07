Volantino MediaWorld fino al 18 luglio: offerte "Tech Mania" su Samsung, Apple, Xiaomi e altro

Le migliore offerte smartphone, smartwatch, notebook e TV le trovavate su "Tech Mania". Da non perdere sono sicuramente Galaxy S23 a 549€ e Redmi Note 13 Pro a 279€. All'appello non mancano smartwatch economici come Huawei Fit SE e Band 8 rispettivamente a 59€ e 39€. Tra gli accessori spiccano gli auricolari Huawei Freeclip a 179€ e Galaxy Buds FE a 69€. Tanti portatili per studio, lavoro e gaming a prezzi convenienti. Sfogliando il volantino troverete anche una valanga di TV 4K Hisense, LG e Samsung. Per le vostre passeggiate all'aria aperta vi suggeriamo Nilox E-Bike J5 Plus o X6 Plus.

MediaWorld pensa anche alla vostra casa: frigoriferi, lavatrici, scope elettriche e robot pulizia in sconto. Inoltre, entrando a far parte del MediaWorld Club riceverete un punto per ogni euro speso e coupon sconto per i vostri prossimi acquisti. Per di più, potrete pagare le vostre spese folli in comode rate mensili. Occhio alle novità: Motorola Razr 50 Ultra con Buds+ a 1199€, Moto G85 a 329€, OPPO Reno 12 Pro a 599€ e Samsung Smartwatch FE a 219€.

