Robot aspirapolvere, lavatrici, frigoriferi e tanto altro nel nuovo volantino MediaWorld dedicato alla casa

"La casa per me", promo ormai conosciuta dai clienti abituali, mette in saldo tutto ciò che serve a rendere una casa confortevole. Tra i prodotti in offerta troverete lavatrici (come Samsung Crystal Clean da 9 Kg a 469€), lavastoviglie, piani cottura, forni e fornetti, macchine per il caffè (come Bialetti Gioia + 32 capsule a 79€), ferri da stiro, scope elettriche e robot per la pulizia (esempio iRobot Roomba Combo 113 a 278€), più tanti accessori tech per la cura della persona. Occhio ai bollini "novità", "consegna gratuita" e "cashback". Non mancano le offerte riservate ai possessori di carta MediaWorld Club.

Per approfondire la promozione del volantino

vi basterà. Qualora foste alla ricerca di qualcosa di diverso, magari di qualche dispositivo tech utile più a voi che alla vostra umile dimora, vi consigliamo il

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.