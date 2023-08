Volantino MediaWorld 1 - 9 agosto: gli sconti promossi e quelli bocciati

Parte oggi il nuovo volantino MediaWorld "Let's go! Summer". Fino al 9 agosto troverete in offerta, sia online che in negozio, vari prodotti tech tra cui smartphone, smartwatch, tablet, portatili, TV, piccoli e grandi elettrodomestici, qualche dispositivo per la mobilità e una piccola novità! Di seguito vi anticipiamo qualche prodotto tra i migliori in promozione e vi lasciamo il volantino completo.