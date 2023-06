Volantino MediaWorld 19 - 30 giugno: ancora black friday estivo!

Continuano le offerte del volantino MediaWorld "Red Friday", definito da Mediaworld stessa come il black friday estivo. Fino al 30 giugno troverete, sia online che in negozio, smartphone, smartwatch, portatili, TV, piccoli e grandi elettrodomestici, accessori tech e prodotti per la cura della persona a prezzi convenienti. Per dare un'occhiata più da vicino ai prodotti in sconto, nella galleria a seguire vi lasciamo il volantino completo.