Volantino MediaWorld 16 - 30 giugno: elettrodomestici in sconto e fino a 200€ di buoni spesa!

Partono oggi due nuovi volantino MediaWorld: "La casa per me" e "Frigo nuovo, spesa in regalo!" mettono in offerta ogni sorta di elettromestico utile alla vostra umile dimora. Fino al 30 giugno troverete, sia online che in negozio, frigoriferi, lavatrici, condizionatori, macchine per il caffè, scope elettriche, prodotti per la cura della persona e tanto altro, a prezzi scontati. Attenti al regalo!