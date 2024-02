Da Trony se acquisti due prodotti il meno caro lo paghi la metà!

Parte oggi il nuovo volantino Trony "Il meno caro la paghi la metà" ricco di grandi offerte valide fino al 23 febbraio a livello nazionale, in Trentino, in tante zone del nord e del centro Italia, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nelle gallerie a seguire vi lasciamo i volantini completi.

Per i pochi non informati sulla promo, andiamo a spiegare in cosa consiste: acquistando due dei tantissimi prodotti evidenziati nel volantino, pagherete il meno caro la metà! Attenti agli speciali presenti all'interno di ciascun volantino: "Speciale games", "Speciale informatica" (con la promo "Trade In" Trony da valore al vostro PC usato), "Speciale telefonia" e "Speciale Samsung" (con i nuovi Galaxy S24 Series), "Speciale Apple", "Speciale Clima", "Speciale pausa caffè" e "Speciale tempo libero". Inoltre, da Trony acquistando un TV Samsung da 98" riceverete in regalo Galaxy S24 Ultra.

In basso trovate i volantini Trony "Il meno caro lo paghi la metà in versione completa validi nelle regioni indicate nel titolo di ogni sezione.

Per scoprire le promozioni dedicate ai punti vendita di altre regioni basta andare a questo indirizzo.

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo in tempo reale i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.

Canale Telegram Offerte