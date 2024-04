Volantini Trony fino al 1° maggio: ci sono anche regali per chi spende di più, ma non per tutti

Il nuovo volantino Trony "Tecnologia a tasso zero", valido a livello nazionale e in Trentino, non ha bisogno di presentazioni! Fino al 1 maggio troverete una varietà di prodotti tech in offerta acquistabili a rate (da 10 a 20) a tasso zero. Ancora attivo in molte zone del nord e del centro Italia il volantino "Prendi 3 paghi due" (fino all'11 aprile). Mentre in Veneto, Calabria e Sicilia saranno validi fino al 30 aprile "Occasioni di primavera" e "Il regalo lo scegli tu". Ancora attivo il volantino "Tasso zero" in Campania e "Trony Days" in Sardegna.

Andiamo a spulciare le pagine di ciascun volantino e vediamo un po' cosa c'è dentro!

" Tecnologia a tasso zero " non lascia nulla al caso: tanti smartphone, portatili, console, TV ed elettrodomestici acquistabili a rate a tasso zero . All'interno del volantino troverete anche un interessante " Speciale Casa " (occhio al bollino 30% di rimborso ).

In basso trovate i volantini Trony in versione completa validi nelle regioni indicate nel titolo di ogni sezione.

Per scoprire le promozioni dedicate ai punti vendita di altre regioni basta andare a questo indirizzo.

