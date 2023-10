Da Trony c'è un piccolo anticipo sul Black Friday!

Si rinnova il volantino Trony "Raddoppia lo sconto" in Veneto (fino al 1° novembre) e in Campania (fino al 31 ottobre). Passiamo alle novità: il volantino "Il regalo lo scegli tu" sarà valido in Calabria e Sicilia, diversamente in tante regioni del Nord e del Centro Italia ci sarà il "Black Fan" (entrambi fino al 1° novembre). In offerta troverete una valanga di prodotti tech: smartphone, portatili, TV ed elettrodomestici.

Con le due promo " Raddoppia lo sconto ", acquistando 2 prodotti il meno caro vi sarà scontato del 35%, mentre acquistandone 3 il meno caro vi verrà scontato del 70%.

Il regalo lo scegli tu : con una spesa minima di 399€ (499€) potrete ricevere in regalo un impastatore Ferrari, una macchina del caffè Lavazza (con capsule) o un ferro a caldaia Polti.

: con una spesa minima di 399€ (499€) potrete ricevere in regalo un impastatore Ferrari, una macchina del caffè Lavazza (con capsule) o un ferro a caldaia Polti. La promo "Black Fan" anticipa il Black Friday con offerte riservate solo ai possessori di Carta Fan Club. Inoltre, potrete pagare i vostri acquisti in comode rate (20 rate) a tasso zero.

In basso trovate i volantini Trony in versione completa validi nelle regioni indicate nel titolo di ogni sezione.

