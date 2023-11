Il Black Friday di Trony è già qui! "Prendi 3 e Paghi 2" nei nuovi volantini

È già dalla scorsa settimana che Trony sta stuzzicando il palato con degli anticipi sulle offerte relative al Black Friday 2023: come immaginavamo, il nuovo volantino, che sarà valido fino al 20 novembre 2023, mette in campo una delle iniziative promozionali più amate dai clienti della catena, cioè la "Prendi 3, paghi 2", declinata però in una formula un po' più versatile. Ovviamente non mancano degli sconti su una valanga di prodotti tech, tra i quali smartphone, PC portatili, TV ed elettrodomestici piccoli e grandi.

Con la promo "Prendi 3, paghi 2", acquistando 3 prodotti il meno caro vi sarà offerto in regalo

Nel caso dobbiate acquistare solo 2 prodotti, il meno caro vi verrà scontato del 50%

In basso trovate i volantini Trony in versione completa validi nelle regioni indicate nel titolo di ogni sezione: l'iniziativa del "Prendi 3, paghi 2" è valida praticamente in tutta Italia. Per scoprire le promozioni dedicate ai punti vendita di altre regioni basta andare a questo indirizzo.

