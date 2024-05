Volantino Trony fino al 22 maggio: acquistando 3 prodotti il meno caro è in regalo!

Il nuovo volantino Trony porta il nome della celebre promozione "Prendi 3 paghi 2". All'interno troverete smartphone, portatili, TV, piccoli e grandi elettrodomestici, più altri dispositivi tech (anche gaming) in offerta, più una varietà di speciali dal contenuto interessante. Il volantino sarà valido fino al 22 maggio a livello nazionale, in Trentino, in molte zone del nord e del centro Italia, in Veneto, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Per chi non fosse informato, andiamo a spiegare la promo: acquistando due prodotti il meno caro lo pagherete la metà, diversamente acquistandone tre il meno caro lo riceverete in regalo. Attenti agli speciali: "Speciale informatica" con portatili gaming e non, monitor e tablet dal prezzo conveniente, "Speciale gaming" con console e accessori in sconto, "Speciale tempo libero e mobility" con biciclette e monopattini elettrici, l'immancabile "Speciale Apple" per gli amanti della mela, più un interessante "Speciale climatizzazione" pronto ad accogliere con i suoi prodotti la stagione estiva ormai alle porte.

In basso trovate i volantini Trony "Prendi 3 paghi 2" in versione completa validi nelle regioni indicate nel titolo di ogni sezione. Per scoprire le promozioni dedicate ai punti vendita di altre regioni basta andare a questo indirizzo.

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo in tempo reale i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.