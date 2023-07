Con i nuovi volantini Trony più acquistate e meno pagate oppure rateizzate (a tasso zero)!

Partono oggi tre nuovi volantini Trony con vari prodotti tech in offerta e qualche promo interessante. Abbiamo "Più prendi meno spendi" promo valida fino al 27 luglio in tante regioni del Nord e del Centro Italia, "Tasso zero" fino al 2 agosto in Calabria e Sicilia e "Prezzi bassi sempre" valida fino al 6 agosto in Campania.

Più prendi meno spendi : con una spesa minima di 400€ potrete ricevere fino a 50€ di sconto immediato alla cassa. Spendendone 600€ potrete riceverne 100€ di sconto, mentre con una spesa di 1000€ potrete ricevere fino a 200€ di sconto. Diversamente con una spesa di 2100€ riceverete uno sconto in cassa di 500€. Occhio al jackpoint super sconto (4600€ di spesa per 1200€ di sconto).

: con una spesa minima di 400€ potrete ricevere fino a 50€ di sconto immediato alla cassa. Spendendone 600€ potrete riceverne 100€ di sconto, mentre con una spesa di 1000€ potrete ricevere fino a 200€ di sconto. Diversamente con una spesa di 2100€ riceverete uno sconto in cassa di 500€. Occhio al (4600€ di spesa per 1200€ di sconto). Tasso zero : rateizzazioni (10 rate) a tasso zero per i prodotti più costosi.

: rateizzazioni (10 rate) a tasso zero per i prodotti più costosi. Prezzi bassi sempre: sconti per smartphone, TV, piccoli e grandi elettrodomestici, portatili, smartwatch e piccoli accessori tech.

