Con i nuovi volantini Trony prendi 3 paghi due, ricevi buoni sconto e acquisti a rate a tasso zero!

Il nuovo volantino Trony si firma "Trony Days" e sarà valido a livello nazionale, in Trentino e in Toscana fino al 10 aprile. Per quanto riguarda le altre regioni, abbiamo in molte zone del nord e del centro Italia il volantino "Prendi 3 paghi due" (valido fino all'11 aprile), più in Calabria e Sicilia "Prezzi di primavera" (fino al 4 aprile). Ancora attivi i volantini "Sottoprezzi" in Veneto (fino al 4 aprile), "Imperdibili affari Trony" in Campania (fino al 31 marzo) e "Buono sconto 20€" in Sardegna (fino al 26 marzo). Da Trony grandi offerte per questa primavera!

Vediamo nello specifico cosa ci riserva ciascun volantino:

" Trony Days " spicca per i suoi innumerevoli speciali tra cui " Speciale gaming ", " Speciale Apple " e " Speciale casa ". Inoltre, potrete pagare i vostri acquisti di primavera in comode rate mensili (solo per i possessori di carta fan ).

" spicca per i suoi innumerevoli speciali tra cui " ", " " e " ". Inoltre, potrete pagare i vostri acquisti di primavera in comode (solo per i possessori di ). " Prendi 3 paghi due " è una promo che non ha bisogno di presentazioni! Acquistando due prodotti il meno caro lo pagherete la metà, diversamente acquistandone tre il meno caro lo riceverete in regalo.

" è una promo che non ha bisogno di presentazioni! Acquistando due prodotti il meno caro lo pagherete la metà, diversamente acquistandone tre il meno caro lo riceverete in regalo. Il volantino " Prezzi di primavera " parla abbastanza chiaro, per questa primavera tanti prodotti tech in offerta! Occhio allo " Speciale clima " e allo " Speciale abbinate in cucina " presenti entrambi all'interno del volantino. In più, per quanto riguarda gli smartphone , Trony valuta il vostro usato (con un buono acquisto ).

" parla abbastanza chiaro, per questa primavera tanti prodotti tech in offerta! Occhio allo " " e allo " " presenti entrambi all'interno del volantino. In più, per quanto riguarda gli , Trony (con un ). Ultimi, ma non per importanza, i volantini "Sottoprezzi", "Imperdibili affari Trony" e "Buono sconto 20€" con una valanga di prodotti in offerta, rateizzazioni a tasso zero e buoni sconto.

In basso trovate i volantini Trony in versione completa validi nelle regioni indicate nel titolo di ogni sezione.

Per scoprire le promozioni dedicate ai punti vendita di altre regioni basta andare a questo indirizzo.

