Da Trony con il Black Friday ricevi fino al 50% di sconto su TV, smartphone e portatili!

Le grandi offerte dei nuovi volantino Trony gridano a gran voce Black Friday! Fino al 29 novembre troverete una valanga di prodotti tech scontati del 50%, rateizzazioni a tasso zero, promo dal contenuto interessante, più qualche speciale.

Vediamo subito cosa ci riserva Trony per questo Black Friday:

In tutta Italia acquistando uno dei tantissimi prodotti in promozione potrete ricevere fino al 50% di sconto .

. Sempre a livello nazionale troverete Xiaomi Black Friday con sconti su smartphone e prodotti Smart Life.

con sconti su smartphone e prodotti Smart Life. In tante regioni del Nord e del Centro Italia troverete attivo lo " Speciale Game Experience " con portatili, mouse, tastiere e console (minimo storico per PS5 console, bundle e accessori, più la nuovissima Remote Player PlayStation Portal ) e lo speciale " Pausa Caffè ".

" con portatili, mouse, tastiere e console (minimo storico per console, bundle e accessori, più la nuovissima ) e lo speciale " ". Sconti interessanti anche per le isole (il servizio Trade in Sardegna da valore al vostro smartphone usato).

In basso trovate i volantini Trony "Black Friday" in versione completa validi nelle regioni indicate nel titolo di ogni sezione.

Per scoprire le promozioni dedicate ai punti vendita di altre regioni basta andare a questo indirizzo.

