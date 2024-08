Volantino Trony fino al 12 settembre: prendi 2 e il meno caro è a metà prezzo

Il nuovo volantino Trony, valido fino al 12 settembre 2024, presenta una delle promozioni più apprezzate in assoluto dai suoi clienti: acquistando due prodotti, il meno caro lo si paga la metà, e dunque sarà scontato del 50%. Prima di scendere nei particolari dell'iniziativa, vi informiamo che, se siete alla ricerca di un nuovo PC, Unieuro e MediaWorld hanno lanciato delle ghiotte promo per risparmiare.

Torniamo a noi: come potete ben immaginare, l'offerta di Trony è perfetta per chi ha in programma grandi acquisti. Se state arredando una nuova casa, rinnovando la cucina con elettrodomestici di ultima generazione, o creando un angolo di intrattenimento multimediale in salotto, composto ad esempio da TV e soundbar, Trony vi offre la possibilità di risparmiare moltissimo acquistando contestualmente due prodotti.

Le offerte sono estremamente simili in tutte le regioni, quindi potrete approfittare di questa promozione praticamente in tutta Italia. In calce all'articolo, trovate i volantini suddivisi per regione, così da poter verificare nel dettaglio le proposte disponibili nella vostra zona.

Di conseguenza, non preoccupatevi: il "Prendi 2 e il meno caro è scontato del 50%" è un'opportunità che potete sfruttare pressocché ovunque. In ogni caso, se preferite rivolgervi a punti vendita specifici, basta andare a questo indirizzo per verificare la validità dell'iniziativa, anche perché la promo è attiva solo nei negozi.

