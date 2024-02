Volantino Trony "Sottocosto": grande risparmio (ma limitato) in tutta Italia!

I nuovi volantini Trony portano in tavola una grande varietà di offerte. Fino all'11 marzo troverete tanti (ma proprio tanti) smartphone e smartwatch, portatili e monitor, TV, piccoli e grandi elettrodomestici, accessori gaming a prezzi convenienti più qualche promo dal contenuto interessante.

Vediamo subito cosa ci riserva ciascun volantino!

Arriva il " Sottocosto " a livello nazionale , ma solo su alcuni prodotti (contrassegnati da un bollino rosso) e su un numero limitato di questi. All'interno del volantino trovate anche un interessante " Speciale clima ". Occhio alla promo sui TV Samsung di 98" (in omaggio c'è Galaxy Tab S9 Ultra ). Per di più, se compri ora inizia a pagare tra 90 giorni in comode rate.

" a livello , ma solo su alcuni prodotti (contrassegnati da un bollino rosso) e su un numero limitato di questi. All'interno del volantino trovate anche un interessante " ". Occhio alla promo sui (in omaggio c'è ). Per di più, se compri ora inizia a pagare tra 90 giorni in comode rate. In Veneto " Ci sono gli imperdibili ": un volantino ricco di portatili, smartphone e smartwatch, TV, elettrodomestici e accessori in sconto.

" ": un volantino ricco di portatili, smartphone e smartwatch, TV, elettrodomestici e accessori in sconto. " Imperdibili affari " anche in Campania : anche in questo volantino c'è di tutto, dagli smartphone agli elettrodomestici di grandi dimensioni, tutti in offerta.

" anche in : anche in questo volantino c'è di tutto, dagli smartphone agli elettrodomestici di grandi dimensioni, tutti in offerta. Il "Sottocosto" arriva anche in Calabria e Sicilia! Anche qui la promo è valida solo su alcuni prodotti e su un numero limitato di questi. Ma a spiccare sono gli speciali presenti nel volantino: "Speciale accessori", "Speciale informatica" e "Speciale Gaming".

In basso trovate tutt i volantini Trony in versione completa validi nelle regioni indicate nel titolo di ogni sezione.

Per scoprire le promozioni dedicate ai punti vendita di altre regioni basta andare a questo indirizzo.

