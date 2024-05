Volantino Trony fino al 13 giugno: per questi Europei regalati un TV OLED 4K!

Parte oggi il nuovo volantino Trony "Cambia TV, fai goal" valido fino al 13 giugno. All'interno del volantino troverete una varietà di prodotti tech in offerta, rateizzazioni a tasso zero, un'interessante promozione sui TV, più qualche speciale sparso qua e là.

Vediamo subito la promo sui TV: acquistando un TV tra quelli evidenziati nei vari punti vendita, avrete il ritiro a casa del vostro usato e potrete ottenere fino a 300€ di valutazione. Ma non è finita qui, perché all'interno del volantino troverete una varietà di smartphone, portatili, elettrodomestici ed accessori acquistabili in comode 20 rate mensili a tasso zero. Occhio ai vari speciali presenti all'interno di ciascun volantino tra cui "Speciale Apple".

In basso trovate i volantini Trony "Cambia TV, fai goal" in versione completa validi nelle regioni indicate nel titolo di ogni sezione. Per scoprire le promozioni dedicate ai punti vendita di altre regioni basta andare a questo indirizzo.

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo in tempo reale i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.