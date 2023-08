Volantino Trony fino al 17 settembre: sconti a metà prezzo e due regali col Back to School

Torna una delle promozioni più celebri del volantino Trony, con le nuove grandi offerte valide fino al 17 settembre 2023. Stiamo parlando della promo "Il meno caro lo paghi la metà", che usa la classica formula super conveniente: acquistate due prodotti (tra quelli selezionati sul volantino) e avrete uno sconto del 50% su quello meno costoso.

Inoltre, all'interno del volantino è presente anche uno "Speciale Back to School" con tante offerte riservate a notebook, accessori informatici e molto altro. Per tutti i clienti che acquistano un computer ci sono due regali speciali: una stampante multifunzione e un abbonamento al servizio Microsoft 365.

