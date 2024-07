Volantini Trony fino al 21 agosto: ce ne sono così tanti che è impossibile non trovare qualcosa

I nuovi volantini Trony portano in tavola l'ormai nota promozione "Prendi 3 Paghi 2", più una varietà di prodotti tech in sconto (molti acquistabili in comode rate a tasso zero con primo pagamento a gennaio 2025).

Vediamo offerte e promo per ciascun volantino:

Il volantino " Prendi 3 Paghi 2 " sarà valido a livello nazionale, in Trentino, in molte zone del nord e del centro Italia, più in Toscana fino al 31 luglio . Le regole sono sempre le stesse, ma rivediamole insieme per sicurezza: acquistando un grande elettrodomestico o un televisore del valore minimo di 399€, oppure un piccolo elettrodomestico del valore minimo di 49€ o 99€ in base al punto vendita, insieme ad altri due prodotti a scelta, riceverete un buono sconto da utilizzare immediatamente alla cassa, pari al prezzo del prodotto meno caro. Qualora il vostro interesse fosse solo per due prodotti, non temete perché Trony ha pensato a tutto: con " Prendi 2 Paghi Metà del Meno Caro " riceverete uno sconto pari al 50% del prezzo del prodotto meno costoso. Sfogliando i vari volantini troverete sparsi vari " Speciali ": clima, informatica, gaming, telefonia e l'immancabile Apple.

In basso trovate i volantini Trony in versione completa validi nelle regioni indicate nel titolo di ogni sezione.

Per scoprire le promozioni dedicate ai punti vendita di altre regioni basta andare a questo indirizzo.

