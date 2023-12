Volantini Trony anticipano i Saldi: sconti -25% e si paga dopo Pasqua

Fresca di giornata arriva una nuova promozione speciale sul volantino Trony, con il grande ritorno delle offerte "Meglio dei Saldi". Fino al 17 gennaio 2024 avrete a disposizione una vasta selezione di prodotti con sconto extra fino al 25% e possibilità di acquisto a rate con prima rata dopo Pasqua.

La promozione è la stessa in tutta Italia, ma varia leggermente da regione a regione. Nelle gallerie in basso trovate tutti i volantini per ogni punto vendita Trony: attenzione perché solo nei negozi della Sardegna il volantino durerà un giorno in più, cioè fino al 18 gennaio.

Sono tantissimi i prodotti da non perdere tra quelli in sconto. Vi consigliamo di dare un'occhiata ai prezzi di Samsung Galaxy A34, degli smart TV TCL, dei notebook Lenovo e degli elettrodomestici di ogni livello.

Inoltre, a seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo in tempo reale i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.

Canale Telegram Offerte