Volantino Trony fino al 24 luglio: torna il super desiderato "Prendi 3 Paghi 2"

Con il nuovo volantino Trony torna in auge una delle promozioni più desiderate della catena di elettronica, cioè "Prendi 3 Paghi 2". Le nuove offerte saranno valide a partire dal 27 giugno e dureranno fino al 24 luglio 2024. Come ormai da prassi, l'iniziativa sarà valida a livello nazionale, ma ci sono piccole differenze a seconda della regione e dei specifici punti vendita.

In buona sostanza, la promo funziona seguendo le classiche regole di sempre. Con il "Prendi 3 Paghi 2", è sufficiente scegliere un grande elettrodomestico o un televisore del valore minimo di 399€, oppure un piccolo elettrodomestico del valore minimo di 59,90€, insieme ad altri due prodotti a scelta, per ricevere un buono sconto da utilizzare immediatamente alla cassa, pari al prezzo del prodotto meno caro.

Nel caso dobbiate acquistare solo 2 prodotti, è possibile usufruire della formula "Prendi 2 Paghi Metà del Meno Caro": il funzionamento è il medesimo, ma si riceverà uno sconto pari al 50% del prezzo del prodotto meno costoso.

Occhio perché la promozione si applica solo sui prodotti appositamente evidenziati e contrassegnati con un bollo promozionale nel punto vendita o sul volantino.

In basso trovate i volantini Trony "Prendi 3 Paghi 2" in versione completa validi nelle regioni indicate nel titolo di ogni sezione. Vi consigliamo comunque di verificare la promo attiva nel vostro punto vendita di riferimento direttamente a questo indirizzo, perché anche nella stessa regione ci sono variazioni di negozio in negozio.

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo in tempo reale i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.

Canale Telegram Offerte