Con i nuovi volantini Trony fino al 70% di sconto sul prodotto meno caro!

Partono oggi i nuovi volantini Trony "Raddoppia lo sconto". La promo sarà valida per la maggior parte dei punti vendita Trony fino al 18 ottobre (solo in Sardegna fino al 19 ottobre). Tra i prodotti in offerta c'è di tutto e di più: smartphone, smartwatch, tablet, portatili, TV, piccoli e grandi elettrodomestici, biciclette e monopattini elettrici, più una grande varietà di accessori tech a prezzi convenienti.

Vediamo subito in cosa consiste la promo: Acquistando 2 prodotti, il meno caro sarà scontato del 35%, mentre acquistandone 3 il meno caro sarà scontato del 70%. Inoltre, all'interno dei volantini troverete alcuni speciali:

Speciale telefonia : spicca Xiaomi 13T Series.

: spicca Xiaomi 13T Series. Speciale games : occhio al bundle PS5 + EA Sports FC 24.

: occhio al bundle PS5 + EA Sports FC 24. Speciale tempo libero e mobility : biciclette e monopattini elettrici (e non solo).

e : biciclette e monopattini elettrici (e non solo). Speciale informatica e Speciale stampanti : dedicato a portatili, monitor e accessori.

e : dedicato a portatili, monitor e accessori. Speciale Apple: da non perdere iPhone 15, Apple Watch Series 9 e Ultra 2.

In basso trovate i volantini Trony "Raddoppia lo sconto" in versione completa validi nelle regioni indicate nel titolo di ogni sezione.

Per scoprire le promozioni dedicate ai punti vendita di altre regioni basta andare a questo indirizzo.

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo in tempo reale i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.