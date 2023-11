Da Trony acquistando due tra i prodotti evidenziati il meno caro lo paghi la metà!

Parte oggi il nuovo volantino Trony "Il meno caro lo paghi la metà". La promo sarà valida fino al 24 dicembre a livello nazionale, in Trentino, Toscana, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Sfogliate i volantini completi nelle gallerie in basso e date un'occhiata ai prodotti in offerta.

Per chi non conoscesse la promo, andiamo a spiegare in cosa consiste: acquistando due dei tantissimi prodotti evidenziati nel volantino, pagherete il meno caro la metà! Occhio, perché all'interno di ciascuno volantino troverete tanti speciali come "Speciale games" (c'è anche la nuova PS5 slim), "Speciale informatica" con stampanti, portatili e monitor in sconto, "Speciale telefonia" e "Speciale wearable e mobility" (smartwatch, bici e monopattini elettrici). Inoltre, per supportarvi nelle vostre spese natalizie, Trony vi offre la possibilità di pagare in comode rate mensili a tasso zero i vostri acquisti.

Per scoprire le promozioni dedicate ai punti vendita di altre regioni basta andare a questo indirizzo.

