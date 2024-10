Volantino Trony al 25 novembre: non perdete tempo, è tornato il "Prendi 3, Paghi 2"!

I nuovi volantini Trony propongono nuovamente una promozione imperdibile, la "Prendi 3, paghi 2", rilanciata per cavalcare l'ondata del Black Friday e pensata per chi ha in previsione grosse spese con acquisti multipli.

Se state arredando una nuova casa, rinnovando la cucina con elettrodomestici di ultima generazione, o creando un angolo di intrattenimento multimediale in salotto, Trony vi offre la possibilità di risparmiare acquistando contestualmente due o tre prodotti.

Analizziamo il funzionamento più da vicino:

Con l'acquisto di tre prodotti , il meno caro viene scontato del 100%, risultando in un articolo completamente gratuito .

, invece, il meno caro gode di uno sconto del . Carta Fan Trony: è necessario possederla per accedere all'iniziativa. Per ottenerla, basta effettuare un acquisto di almeno 1€ presso i punti vendita.

Per approfittare di questa promozione, ci sono alcune condizioni sulla tipologia di prodotti, poiché uno dei tre (o due) dovrà essere:

Un grande elettrodomestico con prezzo minimo di 399€

Vi invitiamo sempre a verificare le condizioni presso il vostro punto vendita di fiducia, ma in ogni caso in basso trovate i volantini Trony in versione completa validi nelle regioni indicate nel titolo di ogni sezione.

Per scoprire le promozioni dedicate ai punti vendita di altre regioni basta andare a questo indirizzo.

