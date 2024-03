Volantino Trony fino al 21 marzo: buoni sconto di 20€ ogni 100€ di spesa e offerte Black Fan!

I nuovi volantini Trony pullulano di grandi offerte, buoni sconto, speciali e promozioni dal contenuto interessante. All'interno di ciascun volantino troverete una valanga di prodotti tech dal prezzo conveniente, tra cui molti smartphone, portatili ed elettrodomestici.

Vediamo subito cosa bolle in pentola:

A livello nazionale , in Trentino e Toscana è valida la promo "Buono sconto di 20€ ogni 100€ di spesa " fino al 21 marzo . Inoltre, all'interno di ciascun volantino troverete una varietà di speciali come " Speciale caffè ", " Speciale informatica " con monitor, portatili e accessori tech in sconto, " Speciale games " con console, giochi e accessori di vario genere in offerta, " Speciale telefonia " con una piccola parte dedicata solo a smartphone pieghevoli (occhio anche alla promo " We love Galaxy "), " Speciale Apple " e " Speciale clima ". Per di più, da Trony acquisti ora e inizi a pagare tra 90 giorni in comode rate mensili.

, in e è valida la promo " fino al . Inoltre, all'interno di ciascun volantino troverete una varietà di speciali come " ", " " con monitor, portatili e accessori tech in sconto, " " con console, giochi e accessori di vario genere in offerta, " " con una piccola parte dedicata solo a (occhio anche alla promo " "), " " e " ". Per di più, da Trony in comode rate mensili. " Black Fan ", il volantino Trony valido in molte zone del nord e del centro Italia, anticipa nel suo piccolo il Black Friday ! Fino al 19 marzo troverete tanti TV, portatili ed elettrodomestici scontati del 25% . Attenzione, perché la promo è riservata solo ai possessori di Carta Fan !

", il volantino Trony valido in molte zone del nord e del centro Italia, anticipa nel suo piccolo il ! Fino al troverete tanti TV, portatili ed elettrodomestici . Attenzione, perché la promo è riservata solo ai possessori di ! " Tasso zero ", valido in Calabria e Sicilia fino al 20 marzo , è un volantino che non ha bisogno di presentazioni. Al suo interno troverete una varietà di smartphone, potatili, TV ed elettrodomestici da acquistare in comode rate mensili a tasso zero . Occhio anche qui agli speciali presenti all'interno del volantino: " Speciale Apple " e " Speciale gaming ".

", valido in e fino al , è un volantino che non ha bisogno di presentazioni. Al suo interno troverete una varietà di smartphone, potatili, TV ed elettrodomestici da acquistare in . Occhio anche qui agli speciali presenti all'interno del volantino: " " e " ". In Sardegna è ancora valida la promo "quest'anno il caffè lo offriamo noi", mentre in Campania ci sono ancora "Imperdibili affari" con tanti smartphone ed elettrodomestici di grandi dimensioni in offerta.

In basso trovate i volantini Trony in versione completa validi nelle regioni indicate nel titolo di ogni sezione.

Per scoprire le promozioni dedicate ai punti vendita di altre regioni basta andare a questo indirizzo.

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo in tempo reale i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.

