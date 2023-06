Con il nuovo volantino Trony se "Prendi 3 paghi 2" (attenti ai bollini gialli)

Il nuovo volantino Trony parla chiaro, se "Prendi 3 paghi 2". L'offerta sarà valida fino al 19 luglio solo su piccoli e grandi elettrodomestici, prodotti per la cura della persona e TV.

Acquistando 3 prodotti, il meno caro sarà in regalo! Ma non è finita qui, perché acquistando 2 prodotti, il meno caro verrà a costarvi la metà! Occhio ai bollini gialli "regalo -100%" e "-50%" (segnalano i prodotti inclusi nella promo). Per di più, rateizzando la vostra spesa, inizierete a pagare a gennaio 2024.

In basso trovate tutti i volantini Trony "Prendi 3 paghi 2" in versione completa validi nelle regioni indicate nel titolo di ogni sezione. Per scoprire le promozioni dedicate ai punti vendita di altre regioni basta andare a questo indirizzo.

