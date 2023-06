Volantino Trony 15 - 28 giugno: arriva il "Sottocosto" per tantissimi prodotti tech

Partono oggi ben cinque volantini Trony ricchi di offerte speciali. Per la maggior parte dei punti vendita Trony sarà disponibile la promozione "Sottocosto" valida fino al 24 giugno (fatta eccezione per alcune offerte valide fino al 28 giugno). Abbiamo poi i volantini "Il meno caro lo paghi la metà" (promo ormai nota soprattutto ai clienti abituali) in Campania e "Black summer days" in Sardegna, entrambi validi fino al 28 giugno.

Tantissimi dispositivi tech da non lasciarsi scappare: iPhone 13 a 749€, Samsung Galaxy S23 a 869€, Dyson V10 Origin 329€ e Garmin Forerunner 45 a 119€. Inoltre, troverete una valanga di TV in sconto, più tante offerte su piccoli e grandi elettromestici. Non mancano saldi per la mobilità, con biciclette e monopattini elettrici a prezzi convenienti. Piccoli sconti anche per l'universo gaming, soprattutto per gli accessori Logitech. Interessanti i portatili Lenovo e HP.

In basso trovate tutti i volantini Trony in versione completa validi nelle regioni indicate nel titolo di ogni sezione.

Per scoprire le promozioni dedicate ai punti vendita di altre regioni basta andare a questo indirizzo.

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo in tempo reale i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.