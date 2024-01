Volantino Trony 18 - 31 gennaio: fino al 70% di sconto sul prodotto meno caro!

Continuano le offerte del volantino Trony "Il meglio dei saldi". La promo sarà valida a livello nazionale, in Trentino e Toscana. Diversamente in tante regioni del Nord e del Centro Italia ci sarà l'ormai conosciutissima promo "Raddoppia lo sconto", in Campania avrete "Prezzi bassi sempre", mentre in Calabria e Sicilia sarà valido il volantino "Prezzi senza paragony".

Vediamo subito in cosa consistono queste promozioni.

" Il meglio dei saldi ": prodotti scontati del 25% e possibilità di acquisto a rate con prima rata dopo Pasqua.

": prodotti scontati del 25% e possibilità di acquisto a rate con prima rata dopo Pasqua. " Raddoppia lo sconto ": acquistando due prodotti sul meno caro riceverete il 35% di sconto, acquistandone tre sul meno caro riceverete il 70% di sconto.

": acquistando due prodotti sul meno caro riceverete il 35% di sconto, acquistandone tre sul meno caro riceverete il 70% di sconto. "Prezzi bassi sempre" e " Prezzi senza paragony " portano in tavola una varietà di prodotti tech in super sconto. All'interno del primo volantino trovate anche uno " Speciale caffè ".

" portano in tavola una varietà di prodotti tech in super sconto. All'interno del primo volantino trovate anche uno " ". Occhio agli speciali informatica, telefonia, tempo libero, action camera, clima e Apple presenti all'interno dei volantini.

In basso trovate i volantini Trony in versione completa validi nelle regioni indicate nel titolo di ogni sezione.

Per scoprire le promozioni dedicate ai punti vendita di altre regioni basta andare a questo indirizzo.

